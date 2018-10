Villingen-Schwenningen Kirche prüft rechtliche Schritte gegen Bernhardt Heidt

Villingen-Schwenningen (maz). Die seit langem schwelenden Konflikte zwischen Bernhardt Heidt und dem evangelischen Kirchenbezirk Villingen insbesondere in der Person des Dekans Wolfgang Rüter-Ebel gehen in die nächste Runde: Im Vorfeld der am Sonntag anstehenden Oberbürgermeisterwahl hat sich Heidt nun in einer E-Mail an die Kandidaten Marina Kloiber-Jung, Jörg Röber und Jürgen Roth gewandt, um erneut schwere Vorwürfe gegen den Dekan zu erheben.