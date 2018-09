VS-Villingen. Das MontessoriNetzwerk Villingen-Schwenningen freut sich, in Kooperation mit der Blue Boxx Villingen allen Interessierten und Neugierigen den Kinofilm "Das Prinzip Montessori – Die Lust am Selber-Lernen" präsentieren zu können. Der Regisseur Alexandre Mourot hat in der ältesten französischen Schule die Arbeit und das Tun der Kinder begleitet und einen tollen und eindrucksvollen Film erarbeitet. Der Streifen wird an diesem Dienstag und Mittwoch, jeweils ab 16.20 Uhr gezeigt. Bei Interesse kann der Film an zusätzlichen Tagen und zu an deren Uhrzeiten gezeigt werden. Interessierte können sich bei der Blue Boxx, Telefon 07721/9 92 76 10, melden.