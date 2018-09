Villingen-Schwenningen "Kindliche Neugier erhalten"

VS-Villingen . Unter dem Leitmotto: "Auf den Geist muss man schauen. Denn was nützt ein schöner Körper, wenn in ihm nicht eine schöne Seele wohnt?", startet ab Anfang 2019 der Allgemeinbildungskurs "Grundwissen plus". Sieben Seminare mit je sieben Doppelstunden werden ohne besondere Voraussetzungen oder schulische Vorkenntnisse angeboten. "Die Seminare sind für Leute, die ihre kindliche Neugier erhalten haben", so Michael Nopper, der das Bildungszentrum in Villingen leitet. Das breit gefächerte Themenspektrum deckt sämtliche Fachgebiete ab: von Geschichte, Politik bis zu Kunst, Literatur und Gesundheit.

Bei der Planung des Bildungsprogramms werden die Teilnehmer miteinbezogen und können ihre Wünsche äußern. "Unsere Programme sind eine Möglichkeit zur Bildungsauffrischung und die Themen sollen am Nabel der Zeit sein", erklärt Andrea ­Kroiß, Verantwortliche für ­Sekretariat und Verwaltungsaufgaben.

Auch der Austausch unter den Seminarteilnehmern ist ein wichtiger Gesichtspunkt für die Mitarbeiter. Aktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz sollen einer Reflexion dienen und neue Perspektiven aufwerfen.