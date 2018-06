Villingen-Schwenningen Kindeswohl wichtig

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Wir sind in riesiger Not" machte die Leiterin des Kreisjugendamtes, Silke Ziube, deutlich. Alle Platzkapazitäten für Pflegekinder seien belegt. Hinzu kommt, dass sich vor allem für kleinere Kinder der Wechsel von Bezugspersonen nachteilig auswirke. Deswegen will das Jugendamt fünf Pflegefamilien, verteilt über den gesamten Landkreis, akquirieren. auch Familien mit Migrationshintergrund und Einzelpersonen mit Kindern können dabei sein. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses waren unisono der Meinung, dass das eine gute Sache sei und stimmten dem Vorhaben zu. "Das Kindeswohl ist eine essentielle Aufgabe, die uns am Herzen liegt", sagte Gunther Dreher (CDU). In solchen Fällen brauche das Landratsamt eine Krisenstrategie. "Der gestiegene Bedarf ist ein Abbild unserer Lebenswelt geworden." Notwendig sei der Aufbau eines flächendeckenden Netzwerkes und die Personalplanung des Landratsamtes müsse angepasst werden. Dreher wollte wissen, welche zusätzlichen Kosten auf den Landkreis zukämen, sprach aber grundsätzlich von einem Mehrwert und günstigeren Kosten bei Inobhutnahme in Familien.