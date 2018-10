VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch in der Kalkofenstraße 3 zeigt am Mittwoch, 10. Oktober, 20.15 Uhr, den englischen Spielfilm (mit Untertiteln) "Kindeswohl" mit Emma Tompson. Fiona Maye nimmt als Richterin in London ihre Aufgabe sehr ernst. Ihr Privatleben ist ein Scherbenhaufen, ihre Ehe mit dem amerikanischen Professor Jack steht vor dem Aus. Mitten in dieser persönlichen Krise hat sie einen neuen Fall zu verhandeln: Der 17-jährige Adam, ein brillanter Junge, hat Leukämie, weigert sich aber, eine Bluttransfusion anzunehmen, die sein Leben retten würde, weil er und seine Eltern Zeugen Jehovas sind.