VS-Tannheim. Es ist ein besonderer Weihnachtsmarkt für die gesamte Familie, der am kommenden Sonntag auf dem Areal der Nachsorgeklinik Tannheim veranstaltet wird. Die Gäste erwartet an über 30 Weihnachtsmarktständen ein attraktives Angebot: handgemachte Basteleien, selbst gebackene Leckereien, Schmuck, Holzintarsien, Kerzenkunst, Kaffee- und, Teespezialitäten, verschiedene Accessoires, eine große Tombola - sowie kulinarische und hausgemachte Spezialitäten.

Auch die jungen Besucher kommen auf ihre Kosten und können sich beim vielseitigen Kinderprogramm und Ponyreiten austoben, während die Eltern die Besonderheiten des Marktes genießen.

Für musikalische Unterhaltung sorgen ab 11 Uhr die Stadtkapelle Donaueschingen, ab 14 Uhr die Eintracht Ober-Unterwangen, ab 16 Uhr das Jugendorchester der Stadtmusik Villingen und ab 17 Uhr Acoustic Message. Damit die Gäste keine langen Fußmärsche auf sich nehmen müssen, fährt ein kostenloser Shuttlebus in regelmäßigen Abständen alle gekennzeichneten Bushaltestellen in Tannheim an und bringt die Besucher direkt zur Nachsorgeklinik Tannheim – und natürlich wieder zurück.