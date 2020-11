Villingen-Schwenningen Kindertagesstätte wegen Corona geschlossen

Seit der Infizierung der Mitarbeiterin mussten sich weitere Personen wie pädagogisches Personal, Eltern oder Kinder in Quarantäne begeben oder wurden positiv auf das Coronavirus getestet, heißt es in der Pressemitteilung. Um die weitere Ausbreitung des Virus in der Kita zu vermeiden, bleibe die Einrichtung ab sofort für zwei Wochen geschlossen.

Die Kita "In der Au" ist nicht die erste Einrichtung, in der es aufgrund des Coronavirus zu einer kompletten Schließung kommt. Im evangelischen Kindergarten Paul-Gerhardt hatten sich vor mehreren Wochen zwei Erzieherinnen mit Covid-19 infiziert (wir berichteten), woraufhin die Einrichtung für zwei Wochen komplett geschlossen blieb.