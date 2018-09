Villingen-Schwenningen Kindertagesstätte "Regenbogenwelt" gewinnt vor Gericht

Safia Djedaimi wirkt während des Gesprächs mit dem Schwarzwälder Boten in ihrem Büro erleichtert. Seit wenigen Tagen weiß die Geschäftsführerin der Kindertagesstätte "Regenbogenwelt", dass sie bald auch die längst renovierten Räume im Erdgeschoss ihrer Einrichtung am Marktplatz nutzen darf. Das entschied das Verwaltungsgericht Freiburg infolge der Verhandlung am 2. Juli.

Die Einrichtungsleiterin, die bisher nur die Räume im Obergeschoss nutzen darf, kämpfte seit 2015 um die zusätzlichen Kita-Plätze in Schwenningen sowie um die Genehmigung, die ebenfalls seit 2015 dafür eingerichteten Räume zu nutzen. "Damals hieß es vonseiten der Stadt, es gebe in Villingen-Schwenningen keinen Bedarf an weiteren Kitaplätzen", erinnert sich Djedaimi. "Das war aber einfach falsch, denn schon damals fehlten 300 Plätze", sagt sie.

Im Jahr 2016 folgte der erste Rechtsstreit sowie eine Gerichtsverhandlung. "Der Richter appellierte damals an die Stadt, die Verantwortlichen sollten an die Kinder denken." Doch die Verwaltung verwies laut Djedaimi auf eine 2017 in Kraft tretende Regelung, dass "eine Großtagespflege einen eigenen Garten brauche", so die Geschäftsführerin. Und diesen hat sie am Marktplatz nicht. Ihren Angaben nach seien das alles Steine gewesen, die ihr die Verwaltung in den Weg legen wollte.