Villingen-Schwenningen Kindertagesstätte öffnet bereits um 5.45 Uhr

Gefeiert wurde mit einem großen und bunten Programm. Für abwechslungsreiche Spielstationen, Aufführungen, Essen und Trinken war reichlich gesorgt. Waimer freute sich über die engagierten Eltern, die bei jeder Veranstaltung gerne mitwirken. Sie hob auch die Mitarbeiterinnen besonders hervor. Sie sagte, sie sei sehr erfreut über das engagierte Team mit insgesamt 33 Leuten, dazu kommen Auszubildende, Schulpraktikanten und junge Menschen im freiwilligen sozialen Jahr. Zu besichtigen waren die schwerpunktmäßig gestalteten Gruppenräume und angrenzenden Ruheräume. Die Kita ist täglich 14,5 Stunden geöffnet, beginnend um 5.45 Uhr, angepasst an die Arbeitszeiten des Klinikums. Eine große Küche wird von Montag bis Freitag von zwei Hauswirtschafterinnen genutzt. Es wird ein Frühstücksbuffet angeboten. Täglich wird ein Mittagessen, eine Vesper und Abendessen gereicht. Ein Kreativ- und Werkraum ergänzt das Angebot. Draußen haben die Kinder eine großzügige Freifläche.

Es gibt insgesamt fünf Gruppen für Kinder ab zwei Monaten bis zum Schulalter. Die Kinder können das gesamte Angebot gruppenübergreifend nutzen.

Alexandra Waimer hat sich zu Beginn für das Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten entschieden. Dafür erhielt das Team mit derzeit 31 Erzieherinnen über ein Jahr die zugehörige Weiterbildung. Anhand der beobachteten Interessen und Stärken der Kinder erhalten diese das für sie passende Angebot. Dazu werden Portfolios angelegt, die für Kinder und Eltern frei zugänglich sind. Das Portfolio entsteht in Form von Briefen an das Kind, so entsteht auf Dauer eine Lerngeschichte, die die Kinder mitgestalten.