Villingen-Schwenningen Kindertagespflege geht vor Gericht

Gericht sieht Bedarf

Im Dezember 2016 wurde ein Gerichtsverfahren hinsichtlich der Frage, ob Bedarf bestehe oder nicht, eingeleitet. "Der Richter gab uns Recht mit dem Hinweis darauf, dass bereits 2016 über 300 der U-3-Plätze fehlen", sagt die Geschäftsführerin. Die Stadt wurde von dem Gericht gebeten, im Interesse der Kinder zu entscheiden. "Wir hatten dann Hoffnung und haben für Februar 2017 bereits Betreuungsplätze zugesichert und auch Tagesmütter eingestellt", erinnert sich Djedaimi. Doch die Freude hielt nicht lange an. Im Januar 2017 bekam Djedaimi die Absage der Stadt mit der Begründung, dass der Betrieb einer Kindertagespflege ab sofort nur noch mit Garten gestattet sei. "Ich fühle mich diskriminiert. Mir werden bewusst Steine in den Weg gelegt", meint die Geschäftsführerin. Die Stadt bestätigt, dass das Gebäude zwar ein Außengelände habe, es aber für mehr Kinder zu beengt sei. "Ein Ausweichen auf den nächsten Spielplatz war bisher aufgrund der viel befahrenen Straße mit Kleinkindern sehr schwierig", sagt Falke.

Für Djedaimi liegt der wahre Grund in dem Konkurrenzkampf zu den öffentlichen Kitas. "Man will uns klein halten, weil die Tagespflege inzwischen nicht mehr ergänzend, sondern separat zu den anderen Kitas arbeitet", sagt Djedaimi. Am 2. Juli geht es für die Geschäftsführerin der "Regenbogenwelt" wieder vor Gericht. "In dem neuen Verfahren geht es noch einmal um die Räume im Erdgeschoss, um die Pflegeerlaubnis einer Kollegin und um den Betriebskostenzuschuss der Stadt", sagt Djedaimi. Momentan sei in der "Regenbogenwelt" auch die Zuständigkeit für Vertretungen und deren Bezuschussung im Gespräch.

Trotz alledem will Safia Djedaimi auch in Villingen eine weitere Kindertagespflege eröffnen. "Ich lasse mich nicht so leicht abwimmeln", sagt die Tagesmutter.