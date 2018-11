Villingen-Schwenningen Kindernotfalltraining: Richtig reagieren und Angst nehmen

Der dreistündige Kurs, der am 21. November um 16.30 Uhr beginnt, wird von Benjamin Richter, Medizinpädagoge am Institut NotSim geleitet. Der Experte behandelt dabei alle Fragen rund um das Thema Stürze und Verletzungen, Bewusstseinsstörungen, den typischen Kinderkrankheiten wie Pseudokrupp und Fieberkrampf, Atemstörungen und Ersticken durch Verschlucken oder Kreislaufstillstand. "Wir wollen zeigen, dass bei Kindernotfällen anders gehandelt werden muss als bei Erwachsenen", berichtet Initiator Andreas Bayer.

Matthias Henschen, Direktor der Klinik Kinder- und Jugendmedizin am Schwarzwald-Baar-Klinikum sieht derweil die Aufgabe solcher Kindernotfalltrainings vor allem dabei, Ängste zu nehmen. "Eine Grundaufklärung für Eltern macht Sinn – vor allem, weil Eltern oft ein starkes Bedürfnis haben zu wissen, was im Notfall zu tun ist", erklärt Henschen. Ein Grundrepertoire, um mit den kinderspezifischen Notfällen umgehen zu können, sei deshalb sinnvoll. Der Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin betont: "Beim Fieberkrampf ist es zum Beispiel wichtig, richtig zu reagieren, um nicht mehr Schaden anzurichten."

Neben dem Kurs am kommenden Mittwoch soll es in Zukunft auch weitere Termine des Instituts NotSim in Kooperation mit der Agentur geben.