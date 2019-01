VS-Villingen. Der nächste Kindergottesdienst Plus aller Villinger Innenstadtgemeinden greift das Thema des Weltgebetstags auf: "Kommt, alles ist bereit." Am Samstag, 2. Februar, sind dazu alle Kinder im Alter von etwa fünf bis 13 Jahren in die Lukaskirche in der Sperberstraße 29 eingeladen. Mit Singen und Spielen, mit einem gemeinsamen Frühstück und mit kreativen Elementen wird wieder bis gegen 12 Uhr zusammen Gottesdienst gefeiert. Dabei gibt es auch viel zu erfahren über Slowenien, das Land, aus dem die Vorbereitung des Weltgebetstags dieses Jahr kommt. Zum Abschluss des Vormittags wird gemeinsam Abendmahl gefeiert. Um die Vorbereitungen zu erleichtern, ist eine Anmeldung der Kinder hilfreich. Diese sollte bis Mittwoch, 30. Januar, bei den jeweils zuständigen Pfarrämtern oder bei Familie Knausenberger, Telefon 07721/ 506990) erfolgen. Dort können die Kinder alle weiteren Informationen bekommen.