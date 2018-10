Villingen-Schwenningen Kinder werden auch nachmittags gefördert

Auch für die Realschüler gibt es seit einigen Monaten ein Ganztageskonzept an der Privatschule. An drei Schultagen in der Woche können diese neben dem Essen in der Aula Förderunterricht wahrnehmen. Zahlreiche Realschüler konnten im Nachhilfekontext so zielführend unterstützt werden, heißt es weiter.