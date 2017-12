Villingen-Schwenningen Kinder tauchen in den Schwanensee ein

Katja Lahmann kommentierte und begleitete als Erzählerin die bekannte Geschichte. Prinz Siegfried (Petr Munch) verliebt sich in die Prinzessin Odette (Pavlína Cervicková), die durch einen bösen Zauberer Rotbart (Jevgenij Vrublevsky) in einen Schwan verwandelt wurde. Der Königssohn erfährt, dass Odette nur durch die Liebe und Treue eines Mannes erlöst werden kann. Die Handlung in einfacher Versform erläutert, trug zur Transparenz bei.

Getragen von der Musik und der fantasiereichen Choreografie der Tschechin CervickováČ konnten sich die Zuschauer auf die anmutigen, hoheitsvollen und auch kraftvollen Tänze konzentrieren, die ein Schwerpunkt der Aufführung waren. Gezeigt wurden auf der liebevoll gestalteten Bühne, in farbenfrohen Kostümen der jeweiligen Landestracht angelehnt, französische höfische Tänze. Später gefolgt von einem italienischen, spanischen und ungarischen Volkstanz als Geburtstagsgabe an den Prinz Siegfried. Nach dem Verwirrspiel durch den bösen Rotbart und seine intrigante Tochter Odile (Eva Zapotka) findet die Handlung das gerechte Ende. Siegfried tötet den Widersacher mit seiner Armbrust. Damit erlöschen die magischen Zauberkräfte.

Die anwesenden kleinen und großen Kinder waren gefangen. Sie folgten verzaubert, manchmal atemlos und konzentriert bis zum Ende.