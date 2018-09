Villingen-Schwenningen "Kinder sollen mit Bewegung gesund aufwachsen"

Nicht ganz einfach war ihre erste Zeit in Villingen. "Ich wäre damals lieber in Berlin geblieben", gibt sie zu. Neben der Kindererziehung widmete sie sich bei der DJK Villingen ihrer Leidenschaft, dem Hochsprung, und wurde als über 30-Jährige mit 1,87 Metern süddeutsche Vizemeisterin und Finalistin bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven.

Bei der Geburt ihres dritten Kindes gibt sie aktiven Sport auf

Zur Einordnung: Mit dieser Höhe schaffte man in diesem Jahr die Norm für die Teilnahme an den Europameisterschaften in Berlin. Grit Müller war dort und erlebte den Wettkampf als Zuschauerin mit. Den aktiven Sport gab sie 1998 bei der Geburt ihres dritten Kindes schlussendlich auf.

Schon 1991 hatte sie damit begonnen, an der Volkshochschule Fitnesskurse zu geben. Heute ist sie für sage und schreibe 13 Kurse zuständig und betreut darin Kinder und Erwachsene zwischen 14 Monaten und 82 Jahren. Als eines Tages die TG Schwenningen anklopfte, um sie als Übungsleiterin zu gewinnen, sagte sie nicht nein, baute dort zusammen mit Günter Hones ein Kindersportzen­trum auf und betreute die Leichtathleten. Letzteres so erfolgreich, dass die TG zu einem vom Deutschen Leichtathletikverband anerkannten Stützpunkt wurde.

Zwischenmenschliche Unstimmigkeiten waren der Grund für ihren Wechsel zum FSV, wo sie heute noch immer Kinder im Grundschulalter auf die Leichtathletik vorbereitet. Gleiches tut sie auch in Hüfingen, und nach einer Anfrage der Volleyballabteilung des Turnvereins Villingen kümmert sie sich mit einer Ballschule um Mädchen ab sechs Jahre, führt das Basistraining für Anfänger und Fortgeschrittene durch, ist für die Athletik der Damen I und III zuständig und ist als Entspannungs- und Motivationstrainerin bei allen Spielen der ersten Mannschaft dabei.

Traurig ist Grit Müller darüber, dass das "Kinderleicht"-Programm, in dessen Rahmen sie drei Jahre lang übergewichtigen Kindern die Freude an Bewegung vermittelte, von den Krankenkassen nicht mehr bezuschusst wird. Bewegungstraining für adipöse Kinder gibt sie jetzt beim Turnverein Villingen unter dem Motto "Food & Sports". Obwohl sie beobachtet, dass es immer mehr zu dicke Kinder gibt, komme dort aber ein Kurs nicht immer zustande, was Grit Müller den Eltern zur Last legt.

Damit nicht genug, bringt sie im Ganztagsbetrieb der Klosterringschule Grundschülern das Hüpfen auf einem Bein, Seilspringen, Rückwärtslaufen und Ballfangen bei. "Das ist bei immer mehr Kindern leider keine Selbstverständlichkeit mehr", bedauert sie.

"Ich zähle meine Arbeitsstunden nicht"

Auch Grit Müllers Tag hat aber nur 24 Stunden. "Ich zähle meine Arbeitsstunden nicht", sagt sie, lacht und gibt zu, dass es ihr inzwischen manchmal etwas zu viel wird, besonders die Fahrerei zwischen den diversen Trainingsstätten. Für private Anfragen hat die Idealistin nämlich auch jederzeit ein offenes Ohr.

Kindern Motorik beizubringen, damit sie gesund heranwachsen können, ist ihr eine Herzensangelegenheit. "Kinder sind ja schließlich unsere Zukunft", sagt sie und weiter: "Nur wer motorisch fit ist, ist es auch geistig und damit auch fit fürs Leben."