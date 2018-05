Villingen-Schwenningen Kinder lernen sich selbst zu verteidigen

Der Workshop am Samstag, 9. Juni, ist wieder in der Pestallozi-Turnhalle Villingen in der Karl-Brachat-Realschule, und zwar von 9 bis 12 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt für Schüler 15 Euro. Für das Training sind bequeme Kleidung und Sportschuhe oder Socken mitzubringen.

Für eine optimale Planung und Vorbereitung des Workshops ist eine frühzeitige Anmeldung bei Sebastien Weitbruch unter der Telefonnummer 07728/64 67 77 oder E-Mail sebastien@bujukai-villingen.de erwünscht.