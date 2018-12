Villingen-Schwenningen Kinder genießen Weihnachtsstimmung

VS-Schwenningen. Wenn einem im Garten des Jugendhauses Spektrum in der Alleenstraße der Geruch von Feuer und geschmorten Marshmallows in die Nase steigt, dann feiern die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit den Verantwortlichen ihr "Weihnachten im Hof".

Und so saßen Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab 15.30 Uhr um ein kleines Lagerfeuer herum, hielten ihre auf Holzstöcke gepickten Marshmallows in die offene Flamme und freuten sich auf den süßen Gaumenschmaus. Andere wiederum kuschelten sich bei null Grad Celsius dick eingepackt in Mäntel, Schals und Mützen aneinander.

Die Aktion fand bereits im vierten Jahr hintereinander statt und ist, trotz der recht einfachen Bedingungen, nicht einfach mal so auf die Beine zu stellen, wie Jugendhausleiter Volker Nowak erklärt: "Wir haben eine ordentliche Vorlaufzeit und seit Wochen Weihnachtsbäckerei im Jugendhaus." Denn die angebotenen Plätzchen sind allesamt selbst gebacken. "Da dürfen alle Kinder nach Lust und Laune mithelfen."