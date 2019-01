Villingen-Schwenningen Kinder entdecken ihre grünen Daumen

Villingen-Schwenningen. Lautes Kindergeschrei dringt einem aus dem Floristenraum der Albert-Schweitzer-Schule entgegen. Darin sind zwölf Mitglieder der "Europa Minigärtnergruppe" bereits fleißig am werkeln. Auf der heutigen Agenda steht: Das Bauen eines eigenen Mooskorbes, den die Kinder anschließend mit nach Hause nehmen können.

Besonders witzig finden die Kinder einen Zwischenfall, der sich beim Auspacken von dem frischen Moos ergab: Ein Regenwurm hat es sich im kuschligen Grün gemütlich gemacht und die zehnjährige Angelie überrascht. Sehr zur Freude der anderen Kinder soll sie "kreischend alles fallen gelassen" haben. Aber dieser kleine Zwischenfall kann die fleißige Nachwuchsfloristin nicht aus der Ruhe bringen und so bastelt sie engagiert an ihrem Projekt weiter, welches sie am Schluss stolz präsentiert. "Die Blumen haben’s jetzt schön kuschlig", freut sie sich über ihren fertigen Mooskorb.

Bei ihrem Handwerk flechten die Nachwuchsgärtner zunächst mit einem Draht einen Ring. Dieser wird anschließend mit frischem Moos ausgelegt und mit der Blume versehen. Am Schluss können die Kinder ihren "Frühlingsgruß" noch individuell verzieren.