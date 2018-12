Villingen-Schwenningen. Ein 35-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 16.10 Uhr auf dem Fürstenbergring in Villingen ein Kind angefahren und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei überquerte der neunjährige Junge an der Fußgängerampel die Straße und wurde vo dem Auto erfasst. Der Fahrer hielt nach dem Fußgängerüberweg an, entschuldigte sich und fuhr davon. Aufmerksame Passanten notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Der Junge kam mit Quetschungen ins Klinikum . Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, zu melden.