Villingen-Schwenningen Kilbig mit Hammellauf in Obereschach

VS-Obereschach. Zum Mittagstisch wird den Gästen Schlachtplatte angeboten. Die selbst gemachten Torten und Kuchen zum Nachmittagskaffee tun ihr Übriges, um alle Gäste kulinarisch zu verwöhnen, teilt die Musik- und Trachtenkapelle mit. Zum Frühschoppen und Mittagstisch werden die Besucher von der Musik- und Trachtenkapelle Obereschach unterhalten. Am Dirigentenpult steht der neue Dirigent der Kapelle, Istwán Elekes. Einer großen Beliebtheit erfreut sich in Obereschach immer wieder die Kindertrachtentanzgruppe. Die Kinder werden etwa um 14 Uhr in der Festhalle unter der ­Leitung von Christina Leiber und Lukas Löw auftreten. Der Hammellauf findet bei gutem Wetter ab 14.30 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule in Obereschach statt. Sollte es regnen, wird der Hammel ­verlost.