Villingen-Schwenningen KFC steht in den Startlöchern

Die eigentliche Bauzeit der standardisierten Restaurants ist mit 83 Tagen angegeben – allerdings abhängig von Wetter. "Es kommt natürlich darauf an, wie es mit dem Winter aussieht", so Bulun, der auch in Singen ein Restaurant betreibt. Er habe sich sagen lassen, dass es "im November im Schwarzwald eher ungünstig ist, um zu bauen."