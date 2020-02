Villingen-Schwenningen Kentucky Fried Chicken KFC-Filiale beim Baar-Center eröffnet

"Auch in Süddeutschland erweitern wir stetig unser ­Restaurant-Netz. Im Rahmen der Expansions-Strategie von KFC Deutschland freuen wir uns, neben Singen und Freiburg jetzt auch in Villingen-Schwenningen vertreten zu sein", so Marco Schepers, General Manager von KFC Deutschland. Auch Franchisepartner Abraham Bulun begrüßt die erneute Zusammenarbeit: "Ein Teil meines Teams wird von Singen mit nach Villingen-Schwenningen kommen, sodass wir einen leichten Einstieg mit den neuen Kollegen schaffen. Damit können wir an beiden Standorten die Teams erweitern und den Gästen den durchweg ausgezeichneten Service bieten, den sie gewohnt sind."