Villingen-Schwenningen Kentucky Fried Chicken (KFC) eröffnet am 14. Februar

Bulun betreibt bereits eine KFC-Filiale in Singen. Dort bereiten sich die Mitarbeiter derzeit für den neuen Standort in Villingen-Schwenningen vor. Das Team in der Doppelstadt wird zur Hälfte aus neuen Mitarbeitern bestehen, zur Hälfte aus erfahrenen Angestellten, die ihren Arbeitsplatz von Singen nach VS verlegen.

Coupons zur Eröffnung