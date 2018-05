Villingen-Schwenningen Kennenlernen auf dem Weltbazar

So dreht sich im Frauentreff am 17. Mai alles rund um das Thema Schule und Bildungszeiten. Das Sommerfest des Arbeitskreises Asyl ist auf den 25. Juli im Pfarrgarten von Pastor Hans-Ulrich Hofmann terminiert. Der nächste Arbeitskreis Asyl findet am 4. Juli in der Friedenskirche statt. Informationen zu den Aktivitäten gibt es von Evelyn Preuß telefonisch unter 07720/30 13 52 oder zu den Öffnungszeiten der Diakonie Schwenningen, Projekt Flüchtlingshilfe in der Kronenstraße 7 in Schwenningen.