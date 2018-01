Villingen-Schwenningen Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Zu einem "kleinen Kellerbrand“, wie es Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl an der Einsatzstelle ausdrückte, kam es am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Neckarstraße. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses bemerkte das Feuer im Keller, alarmierte nach eigenen Angaben die Feuerwehr und verständigte anschließend der restlichen Bewohner des Hauses.

"Der Brand ist gelöscht, die zehn Bewohner des Mehrfamilienhauses sind in Sicherheit und können auch wieder in ihre Wohnungen zurück“, sagte Bockemühl rund eine halbe Stunde nach dem Eintreffen der Rettungskräfte. "Die Ursache ist nach derzeitigen Erkenntnissen wohl die Ölheizung“, so der Kommandant abschließend. Zur Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.