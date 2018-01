Villingen-Schwenningen Keiner Antriebstechnik gehört die Zukunft allein

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Nachdem die SPD den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der Union freigemacht hat, erneuert die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg ihre Forderung, den Wandel in der Automobilwirtschaft technologieoffen und ohne einseitige Markteingriffe zu gestalten.

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez wird sich direkt vor Ort in Berlin gegenüber den Spitzen der Bundestagsfraktionen für die regionalen Automobilzulieferer einsetzen. "Gerade in Zeiten der Regierungsbildung gilt es, die oftmals auf Diesel-Fahrzeuge verkürzte Diskussion zu versachlichen. Sie wird der Leistungs- und Innovationsfähigkeit sowie der Beschäftigungs- und Ausbildungsleistung der Automobilwirtschaft in Deutschland, in Baden-Württemberg und in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in keinster Weise gerecht", so Thomas Albiez. Deshalb habe er dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin zugesagt, bei einer politisch hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion am 13. März in der Hauptstadt teilzunehmen.

Mit dabei sind beispielsweise Joachim Pfeiffer als Wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bernd Westphal als Sprecher der AG Wirtschaft und Energie der SPD-Bundestagsfraktion sowie der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer.