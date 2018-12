Villingen-Schwenningen Keinen Euro übrig für die Jugend?

Mit den Spenden aus dem Projekt "Licht im Dunkel" werden Lern- und Spielmaterial finanziert, Klassenfahrten für sozial benachteiligte Kinder aber auch Fußballsachen für junge Flüchtlinge gekauft, die gern und gut Fußball spielen. "Die beste Integration ist doch, wenn die Jugendlichen in einen Verein gehen."

Beim Stichwort "UMA" (Unbegleitete minderjährige Ausländer) fällt Ries, seit drei Jahren im Kifaz in VS, eines seiner ersten und ambitioniertesten Projekte ein. Die Plätze im Wohnheim wurden zum Jahreswechsel 2015/16 binnen weniger Wochen von 50 auf 100 ausgebaut und parallel dazu Personal geschaffen. Nun sei die Entwicklung wieder rückläufig, beobachten Muff und Ries. Die meisten Plätze, an die 90, sollen aber erhalten bleiben.

Die Zahl der Umas gehe zwar zurück, dafür steigen die Inobhutnahmen. "Die Kinder werden immer jünger", so Matthias Ries, manchmal seien die kleinen Schützlinge erst ein paar Monate alt, wenn sie aus den Familien durch das Jugendamt und später per Gerichtsbeschluss heraus genommen werden, "weil Kindeswohlgefährdung vorliegt", sexueller Missbrauch etwa oder Verwahrlosung zum Beispiel. Alarmierend nicht nur für die Kifaz-Sozialpädagogen in VS: Die Zahl psychischer Erkrankungen bei Eltern und Kindern habe zugenommen. "Im Wohnheim werden aufgrund dieser Entwicklungen Platz und Personal benötigt", bekräftigt Ries. Auch an anderer Stelle steigt die Nachfrage: die ambulanten Familienhilfen sollen ausgebaut weden.

Rund 250 Mitarbeiter der Stiftung sind in den verschiedenen Einrichtungen in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Rottweil beschäftigt. Allein in der Doppelstadt werden durch Ganztagesschulbetrieb, Schulsozialarbeit Kindertagesstätte und Jugendraum insgesamt rund 2000 Kinder und Jugendliche betreut.