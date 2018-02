Villingen-Schwenningen Keine gefährlichen Keime

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Multiresistente Keime in Kliniken (VRE) können zum Tod von Patienten führen. Wo die gefährlichen Bakterien herkommen, ist nicht bekannt. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum und in einem Klinikum in Esslingen soll es 2016 einen Ausbruch gegeben haben. "Wir haben momentan keine Auffälligkeiten", sagte Kliniksprecherin Sandra Adams auf Anfrage: "Wir beschäftigen eine Medizinhygienikerin und Hygienefachkräfte entsprechend den Vorgaben des Robert Koch Instituts (). Zusätzlich werden wir auch regelmäßig durch einen Krankenhaushygieniker begleitet (externer Berater vom Deutschen Beratungszentrum für Hygiene (BZH) in Freiburg), um die hohe Qualität unserer Hygiene zu gewährleisten." Die Prävention umfasse neben den Klassikern wie dem Screening von Risikopatienten und der daraus folgenden frühzeitigen Identifikation von Keimträgern sowie nachfolgenden spezifischen Schutzmaßnahmen auch die regelmäßige und umfassende Schulung der Mitarbeiter in allgemeiner Hygiene. "Wir nehmen das Thema Hygiene ernst und beteiligen uns deshalb auch beispielsweise an der bundesweiten ›Aktion saubere Hände‹", so das Klinikum.