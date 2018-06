VS-Villingen. Der Vortrag "Erinnerungen an jüdisches Leben" von Silvia Aberle am Donnerstag, 28. Juni, im Kleinen Saal des Theaters am Ring ist abgesagt worden. Silvia Aberle wollte über die Geschichte ihrer jüdischen Familie berichten, hat sich aber aus persönlichen Gründen nachträglich entschieden, nicht in der großen Öffentlichkeit aufzutreten. Ein privates Programm, wie der Besuch zweier Schulen und ein nichtöffentlicher Empfang durch Oberbürgermeister Rupert Kubon finden statt.