Villingen-Schwenningen Kein Schnee: Ski-Club sagt Wettbewerb ab

Die Langlaufveranstaltungen, die am 18. und 19. Januar auf der Neuhäusle-Wiese beim Gasthaus Auerhahn geplant waren, müssen wegen fehlenden Schnees abgesagt werden. Die Organisatoren des Ski-Clubs Villingen und des Städtischen Forstamts hätten alle erdenklichen Vorbereitungen für die Vereinsmeisterschaft und den Zwei-Stunden-Lauf am Auerhahn getroffen, heißt es in einer Mitteilung.