Villingen-Schwenningen Kein Personal für Verkehrszählung

Dabei sollen die auf Bundesebene gültigen Gesetze erläutert und ergänzt werden. Die Landesregierung, heißt es weiter, setzt sich dafür ein, "durch Anpassungen des rechtlichen Rahmens sowie der bundesweiten Richtlinien bessere Bedingungen für Fußgänger zu schaffen."

Bezüglich der Walter-Rathenau-Straße gibt es konkrete Beispiele: Gemäß der aktuellen Richtlinien kommen Zebrastreifen grundsätzlich erst ab 200 Fahrzeugen beziehungsweise 50 Fußgängern pro Stunde in Betracht. Hier soll "bei Gefährdung besonders schutzbedürftiger Personen, die eine Straße regelmäßig an einer bestimmten Stelle queren, unabhängig von der Anzahl der schutzbedürftigen Personen ein Fußgängerüberweg eingerichtet werden können".

Auch sind momentan Überwege in Tempo-30-Zonen "in der Regel entbehrlich". Die Regelung soll dahingehend ergänzt werden, dass auch in solchen Straßen zukünftig Zebrastreifen in Betracht gezogen werden können. Nämlich dort, wo eine potenzielle Gefahr für schutzbedürftige Personen ausgeht, die diese Straße regelmäßig an einer bestimmten Stelle queren und anders ein Schutz nicht erreichbar ist. Und das ebenfalls unabhängig von der Anzahl der Fußgänger.

Durch solche Änderungen könnten Kommunen im Rahmen der personellen Möglichkeiten Abläufe wie in der Walter-Rathenau-Straße zumindest beschleunigen. Ein Veröffentlichungstermin eines Erlasses, so Falke, ist bisher nicht bekannt.