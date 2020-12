Villingen-Schwenningen Kein klassischer Ausbildungsstart mehr

Das Land hat jüngst in einem Modellprojekt einen späteren Ausbildungsstart zum 1. Februar kommenden Jahres festgelegt. Die IHK-Bildungsberater betonen, dass Betriebe und Auszubildende jederzeit in die Ausbildung starten können und bieten dazu ihre Unterstützung an. In diesem Jahr, in dem es kaum Bildungsmessen, Praktika und berufsorientierende Angebote gab, nehmen digitale Angebote einen wichtigen Platz ein.

"Unsere digitale Lehrstellenbörse spielt hier eine wichtige Rolle", sagt Miriam Kammerer, Referentin in der Stabsstelle Bildungsprojekte. Unter www.ihk-lehrstellenboerse.de können Ausbildungsbetriebe ihre Angebote im Internet einstellen. Schüler können auf dieser Plattform den passenden Ausbildungsbetrieb finden. Unternehmen erhalten durch die Bildungsberater der IHK einen Zugang zur Lehrstellenbörse. Die Lehrstellenbörse gibt es auch als App für das Smartphone.