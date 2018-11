Villingen-Schwenningen "Kein Kind darf verloren gehen"

VS-Villingen. Mutpol weihte am Mittwoch in der Herdstraße ihre neue Außenstelle von VAB-Plus ein. Die Organisation wurde bereits 1825 als "Rettungsanstalt für arme und verwahrloste Kinder" gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Jugendliche, Kinder und Familien in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Wichtig ist ihnen dabei, dass die Heranwachsenden so gestärkt werden, dass sie ihr Leben selbstständig und aktiv in die Hand nehmen können. Dies spiegelt sich auch in dem Motto wieder, welches an diesem Abend von mehreren Rednern artikuliert wurde.