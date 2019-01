Villingen-Schwenningen. Die Veranstaltung des satirischen Jahresrückblicks am 1. Februar im Café Häring in Schwenningen entfällt. Private Gründe zwingen die beiden Protagonisten Thomas Moser und Michael Schopfer dazu. Karten, die bereits für diesen Termin erworben wurden, können an den Vorverkaufsstellen entweder getauscht oder zurückgegeben werden. Noch wenige Karten gibt es für den 9. Februar im Cafe Häring. Als weiterer Zusatztermin wurde der 15. Februar im Villinger Ratskeller in den Spielplan aufgenommen. Karten für diesen neuen Termin gibt es ab sofort beim Blumenhaus Schopfer in der Schützenstraße 28, Telefon 07720/58 25 oder in Villingen beim Reinigungszentrum Heinzmann, Niedere Straße 53, Telefon 07721/2 53 86 oder unter th.moser@gmx.de zum Preis von 17 Euro im Vorverkauf. Einlass ist ab 18 Uhr und Beginn um 20 Uhr.