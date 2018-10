Villingen-Schwenningen Kein Exit vom Brexit

Die IHK hat im Aesculapium in Tuttlingen eine Informationsveranstaltung über die möglichen Folgen eines Brexitaustritts durchgeführt. Dieses Informationsangebot nahmen rund 100 Unternehmensvertreter wahr. Die finanz- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen seien für die EU und das Vereinigte Königreich enorm, so Hermle. Die Machtkämpfe zwischen der EU und Großbritannien über die Bedingungen eines Austritts führten zunehmend auch in der regionalen Industrie zu Unsicherheiten über die künftigen Handelsbeziehungen zum Vereinigten Königreich. Bernd Seemann von der Aesculap AG hat als Vorsitzender des IHK-Arbeitskreises Zoll für die Branche Industrie einen besonderen Einblick in die Problematik. "Die Wirtschaft braucht mehr Planungssicherheit und Verlässlichkeit", fordert er. "Das Traurige an der sehr ernsten Sache ist, dass die EU mit einer Regierungschefin Theresa May verhandeln muss, die im eigenen Land wahrscheinlich eine Übereinkunft politisch nicht durchsetzen kann, da sie selbst in der eigenen Partei nicht den erwarteten Rückhalt hat" so Bernd Seemann. Das bisher unlösbare Problem bei den Verhandlungen scheint Nordirland.

Um den Friedensprozess auf der Insel nicht zu gefährden, müsse das Vereinigte Königreich weitreichende Zugeständnisse eingehen, sagt Seemann. Für einen "Exit vom Brexit" sieht Seemann nur geringe Chancen. Nach den derzeitigen Machtkonstellationen in Großbritannien und auch gemäß dem neuen Brexit-Minister Dominic Raab gebe es im Prinzip keine Chancen auf dieses Szenario. Politisch seien die nötigen Machtverhältnisse nicht vorhanden, um ein zweites Referendum zu initiieren.