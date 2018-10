Villingen-Schwenningen Kein Aufmarsch mit historischen Waffen

Doch weil man dem Gewählten am Wahlabend gerne gratulieren wollte und kein gesteigertes Interesse an einem Eklat vor dem Wahltag hatte, biss man in den sauren Apfel und gab sich dem Gelächter der Zuschauer preis: "Wenn man so halbnackt, ohne Gewehr, rumlaufen muss, dann wird man zum Gespött der Leute", meint Schwert und fühlte sich darin am Wahlabend bestätigt: Zunächst waren alle Augen auf die Uniformierten auf dem Münsterplatz gerichtet. Doch als Kommandant Böhm seine Formel sprach zum militärischen Erstatten einer Meldung, erschallte Gelächter: "...Links um, Gewehr ab, Richt’ Euch, das Gewehr über..." Die Uniformierten standen schließlich ohne diesen Teil ihrer Uniform auf dem Platz. Das Tragen der Gewehre war ja verboten worden.

Was bleibt, ist großer Ärger auf Seiten der Bürgerwehr und eine bittere Erkenntnis: obwohl die Bürgerwehr die Stadt nach außen hin bei vielen Gelegenheiten, etwa beim Großen Zapfenstreich in Leipzig oder in Rueil-Malmaison bei Paris repräsentiert und ein Stück Geschichte bewahrt, werde man von der Stadtverwaltung weder wertgeschätzt, noch sonderlich respektvoll behandelt, bemängelt Böhm. Das sei schon daran ersichtlich, dass weder Oberbürgermeister Rupert Kubon, noch sein Vertreter jemals bei einer Generalversammlung der Bürgerwehr gewesen seien, obwohl man sie jedes Mal eingeladen habe. Immer wieder erkläre Kubon quasi entschuldigend, er sei schließlich Pazifist. Bei der Kommandoübergabe von Manfred Riegger an Hans-Joachim Böhm seien sogar Benutzungsgebühren für die Straßen verlangt worden. Dass Rupert Kubon die rund 1500 Euro aus seinem persönlichen Etat in einem Umschlag beim Käsvesper rückerstattet habe, so Böhm, mache die Sache nur unwesentlich besser.

Hoffend blickt der Kommandant der Historischen Bürgerwehr in Villingen daher dem Wechsel an der Stadtspitze entgegen: Jürgen Roth habe sich am Wahlabend bei der in Folge des Waffenverbots improvisierten Zeremonie erkundigt: "Haben Sie’s Gewehr jetzt dabei?" Böhm habe verneint, Roth habe entgegnet: "Hätten Sie’s doch mitgebracht..."

"Das ist eindeutig ein Zeichen, dass sich da was ändert", meint der Kommandant hoffnungsvoll.