Villingen-Schwenningen Kaum Interesse an Info-Veranstaltung

VS-Schwenningen . Jochen Cabanis, Zweckverbandsgeschäftsführer, erläuterte den Ausbau zum schnellen Internet für das Gebiet Schwenningen Südwest, erster Bauabschnitt (Messe und Schulen), der im nächsten Jahr fertig gestellt sein soll.

Franz-Josef Holzmüller, Leiter des Amtes für Wasserwirtschaft und Breitband VS, hob die Wichtigkeit des Zweckverbands für den Schwarzwald-Baar-Kreis hervor. Denn andere Anbieter würden vorrangig dort bauen, wo sie die meiste Rendite erwarten, also in den Ballungsräumen.

Der Zweckverband allerdings lege den Schwerpunkt auf die Erschließung der Industrie- und Gewerbegebiete (Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Sicherstellung der Arbeitsplätze) gegenüber den Wohngebieten im Kreis. Zudem erhielten die heute schlecht versorgten Gebiete eine höhere Priorität gegenüber den besser versorgten. Kerngruppen seien Wirtschafts- und Bildungsstandorte sowie die Ortschaften, in denen der Zweckverband teilweise schon tätig geworden ist. Jährlich sind fünf Millionen Euro Investitionsmittel vorgesehen.