Villingen-Schwenningen Kaum Interesse: Amtsblatt soll eingestellt werden

Villingen-Schwenningen (mae). 26 Print-Abonnenten, 500 mitgenommene Exemplare und lediglich 205 digitale Aufrufe pro Ausgabe: Die Stadtverwaltung zeigt sich von der Entwicklung des städtischen Amtsblattes, das im vergangenen Jahr knapp 20 000 Euro gekostet hat, enttäuscht und möchte dies deshalb einstellen. Der Gemeinderat soll in der kommenden Sitzung über den Vorschlag entscheiden. Seitens der Verwaltung will man zukünftig stattdessen die Zahl der Presseberichte und die Präsenz in den sozialen Medien ausbauen. Auch soll es mehr Bürgerinformationsveranstaltungen geben. Laut der Vorlage für die Ratsmitglieder plant die Stadt zudem den Relaunch der städtischen Internetseite. Dann soll es auch eine mobile Version geben.