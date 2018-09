Villingen-Schwenningen Kaum gebaut, schon wieder kaputt

VS-Marbach (kal). Der erst vor drei Jahren in Marbach beim ehemaligen Gasthaus "Linde" erbaute Kreisverkehr weist Schäden in der in umgebenden Fahrbahndecke auf. Dies kam bei der Sitzung des Ortschaftsrates zur Sprache. Ernst Schaumann vermutete, dass die Ursache mit der Neigung des Kreisverkehrsplatz zusammen hängt. Da der gepflasterte Kreisel in der Regel von Lastkraftwagen überfahren wird, drückten die starken Kräfte nach außen, womit eine hohe Spannung erzeugt werde, die sich in der Bildung von Rissen in der Asphaltdecke entlade. Mit seiner Sichtweise war er nicht alleine. Nun müsse geklärt werden, ob es sich um ein Planungs- oder Ausführungsfehler handelt, und wer für die Schadensbeseitigung aufkommen müsse. Laut Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple beschäftigen sich die zuständigen Stellen schon mit dem Fall.