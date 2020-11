Villingen-Schwenningen (wst/uwk). Übernimmt Kaufland den Real-Markt im Schwarzwald-Baar-Center auf Her­denen? Dies ist weiterhin unklar. Kaufland teilt dem Schwarzwälder Boten den aktuellen Sachstand mit: "Wir sind an einer hohen zweistelligen Anzahl an Real-Märkten interessiert und haben die Übernahme beim Bundeskartellamt angemeldet." Innerhalb eines solch umfassenden Übernahmeprozesses sei die Mitteilung des Bundeskartellamtes ein üblicher Verfahrensschritt. Mit der bevorstehenden Entscheidung des Bundeskartellamtes gehe es um die weitere berufliche Zukunft sehr vieler Real-Mitarbeiter. "Über Details und einzelne Standorte können wir – auch aus Verantwortung gegenüber den betroffenen Mitarbeitern – erst sprechen, wenn die kartellrechtlichen Prüfungen abgeschlossen sind, so Kaufland.