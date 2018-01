Das war eine Premiere: Der Katzen­musikverein "Miau" nahm zum ersten Mal an einem Umzug außerhalb von ­Villingen teil. Die Katzen um Generalfeldmarschall Dominik Schaaf (Mitte) und die Stadtharmonie mit ihrem Dirigenten Mario Mosbacher waren die heimlichen Stars am Umzug beim großen Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Gengenbach (Ortenaukreis) teil. "Wir sind ganz stolz, dass der Katzenmusikverein aus Villingen bei uns in Gengenbach dabei ist", hieß es von Seiten des Umzugssprechers. Außerdem in Gengenbach beim großen Treffen mit dabei war Joachim Wöhrle, Ehrenzunftmeister der Historischen Narrozunft Villingen, der auf der Ehrentribüne Platz nahm. Foto: Klausner