Villingen-Schwenningen Katzendiebe verschleppen Abby

Abby ist wieder Zuhause

Das ist nun nicht mehr nötig: Nach über zwei Wochen gibt es doch noch ein Happy End. Der Vermisstenaufruf in der Facebookgruppe Stadtgeflüster VS, der von anderen Nutzern vielfach geteilt wurde, brachte den entscheidenden Hinweis. Ein Passant hat die Katze am Donnerstagnachmittag im Mauthe-Park in Schwenningen gesehen. Stefan Weiß fuhr prompt dorthin und schloss seine Abby schließlich 30 Kilometer entfernt von ihrem Zuhause endlich wieder in seine Arme. "Ich bin mega erleichtert", erzählt er. Bei der Polizei erhielt der Gutmadinger dann die Gewissheit: Das Abgleichen der Micro-Chip-Nummer bestätigte, dass es sich bei der Katze tatsächlich um Abby handelt.

Mittlerweile ruht sich die Samtpfote zu Hause in Gutmadingen aus. Soweit gehe es ihr ordentlich, doch habe sie sich durch den Vorfall Verletzungen zugezogen. Abby hinkt und ein Teil der rechten Pfote fehle, wie ihr Herrchen berichtet. Zudem sei sie sehr schreckhaft und verwirrt und schlafe unruhig. "Sie braucht jetzt erst mal Ruhe und muss sich wieder an ihr gewohntes Umfeld gewöhnen." Da Abby zudem an Leukämie erkrankt ist und nun mehr als zwei Wochen lang keine Medikamente einnehmen konnte, steht nun ein Besuch beim Tierarzt an. Die Anzeige gegen die drei Beschuldigten zieht Weiß nicht zurück, obwohl er froh ist, dass die Suche nun ein Ende hat. "Es hat sich definitiv gelohnt, den Aufruf in den sozialen Netzwerken zu starten. Sonst hätten wir unsere Abby jetzt nicht wieder."