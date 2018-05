Villingen-Schwenningen Katharinenhöhe hat den letzten Wunsch frei

Als es landesweit in den 1980-er Jahren zwar immer größere Erfolge in der Behandlung der Krebserkrankungen, aber keine einzige Klinik für krebskranke Kinder gegeben hat, startete man auf der Katharinenhöhe im April 1985 die erste stationäre Nachsorgebehandlung für krebskranke Kinder mit ihren Familien. Der Fokus lag hier fortan nicht nur auf den schwer erkrankten Kindern, sondern auch auf den stark belasteten Eltern und Geschwistern, die mit aufgenommen und behandelt wurden. Und das ist bis heute so. "Wenn man wirklich helfen will, muss man die gesamte Familie einbeziehen", weiß Maier. Und weil sich auch im Laufe der Lebensjahre der Patienten die Lebensfragen verändern, wird dem in verschiedenen Konzepten vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen Rechnung getragen.