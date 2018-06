Villingen-Schwenningen Kassiererin nachträglich entlastet

Eine eindeutige Angelegenheit war die Wahl von Richard Siegle zum Schriftführer, der das Amt vor ein paar Monaten kommissarisch übernahm und jetzt offiziell übertragen bekam. Weitaus größeres Interesse hatten die Mitglieder am Saisonbeginn für das Sonnenbädle. "Der defekte Filter zur Wasseraufbereitung ist inzwischen repariert und muss noch aushärten. Danach befüllen wir ihn mit 700 Kilogramm Filtermaterial, bauen ihn in die technische Anlage ein und überprüfen ihn solange bis die Badewasserqualität absolut in Ordnung ist", sagte der Vorsitzende Uwe Schondelmaier. Er betont außerdem, dass es keine überstürzten Aktionen geben werde: "Wir haben gewisse gesetzliche Vorgaben, solange wir die nicht einhalten, bleibt das Bad geschlossen."

Es sei vor allem seinem Vorstandskollegen Kai-Uwe Neumaier zu verdanken, dass es zum jetzigen Zeitpunkt möglich sei, über eine Eröffnung zu diskutieren. Der stellvertretende Vorsitzende engagierte sich in seiner Freizeit einige Dutzend Stunden, um den Filter wieder auf Vordermann zu bringen. Seinem handwerklichen Geschick sei es zu verdanken, dass das Freigelände im Sonnenbädle in den nächsten Monaten weitere Attraktionen erhält. Vorab soll ein Trampolin das Freizeitangebot bereichern. Schondelmaier ist zuversichtlich, dass die Entscheidung, auf der ehemaligen Tennisanlage ein Spielfeld für Fußball und Tennis für Kinder freizugeben, eine Bereicherung darstellt. "Wenn alles optimal läuft, beginnt am Wochenende die neue Badesaison", gab sich Schondelmaier zuversichtlich.