Villingen-Schwenningen Kassensturz: OB Roth zieht erste Bilanz

Hatte den Haushaltsplan 2019 noch federführend Roths Vorgänger Rupert Kubon gestrickt, geht Roth nun in die Nacharbeit: Für Mai kündigt er einen Nachtragshaushaltsplan an, denn mit der Aufarbeitung all dessen soll nicht erst 2020, sondern sofort begonnen werden. Trotzdem ist klar: Es ist eine Langzeit-, wenn nicht gar eine Daueraufgabe. "Können wir das in ein paar Jahren erledigen? Definitiv nein!" – und das trifft nach Roths Abrechnung nicht nur auf die zu sanierenden Straßen zu, die mit 985 Millionen Euro für 136 Kilometer Hauptverkehrsstraßen und 335 Kilometer sonstige Straßen das Gros der Ausgaben ausmachten.

Instandhaltung der Straßen in großen Schritten angehen

Wie haben sich die Instandhaltungs- und Sanierungskosten seit seinem Amtsantritt entwickelt? Das will Roth die Bürger ganz genau wissen lassen und präsentierte daher im Gemeinderat am Mittwoch seine Zusammenstellung. Darin zu sehen: "riesige Summen – und die sind auch nicht einfach und schnell abzuarbeiten", so der Oberbürgermeister.