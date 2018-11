Villingen-Schwenningen Kanzlerinnen-Flüsterin bittet um Asyl

Bei der AfD sei erkennbar, dass Frau Merkel noch immer Massen mobilisieren könne, wenn auch nicht für die eigene Partei und die Grünen, mit ihrer "eingebauten moralischen Vorfahrt" seien, "wenn sie von innerer Sicherheit schwadronierten, wie ein Mönch, der von Kamasutra schwärmt". Wer sollte eigentlich Nachfolger von Merkel werden? Mit notwendiger Rücksicht auf die so empfindliche deutsche Automobilindustrie hält Simone Solga Annegret Kramp-Karrenbauer für die beste, denn der Namen passe so hervorragend. Aus diesem Grund wäre gar an Sahra Wagenknecht zu denken, wenn sie mit ihrer "Aufsteh-Kampagne" auch eher sitzengeblieben sei. Eigentlich sei sie aber für Jens Spahn als Kanzler, damit endlich der Platz für einen fähigen Gesundheitsminister frei werde.

Mit viel kabarettistischer Häme bedachte sie auch so manch andere Entwicklungen im Land. So die sehr langsame digitale Vernetzung: "Rumänien surft schneller als wir, und vor russischen Hackern brauchen wir uns nicht zu fürchten, da die sterben, bevor sie die zu klauende Datenbanken übertragen haben." Sogar die geheimen Wünsche von "uns Frauen" versuchte Simone Solga zu beleuchten: Frauen täten oft so, als ob sie bei Männern nicht aufs Äußere schauten und nur die inneren Werte bedächten. "Nein, wir wollen letztlich halt doch harte Kerle. Es hat schon einen Grund, weshalb James Bond von Daniel Craig und nicht von Rainer Calmund verkörpert wird."

Auch der am eigenen Körper wahrgenommene Alterungsprozess war ihr nach der Pause noch einen satirischen Abstecher wert: Das Leben sieht sie als Kreislauf: Es beginne und ende in Windeln. Erschreckt stelle sie fest, dass in ADAC-Heften das meistbeworbene Fahrzeug der Treppenlift sei: "Das beliebteste Reiseziel der ADAC-Mitglieder ist offenbar der erste Stock." Fürs Metier des Kabaretts eher selten, wagte sich Simone Solga auch mehrmals über den Abend verteilt ans Gesangsmikrofon. Inhaltlich interessant, stimmlich jedoch nur mäßig schnitt sie dort ab.

Das Publikum im vorhersehbar an einem Mittwochabend nicht vollbesetzten Theater honorierte den engagierten Auftritt mit der Bitte um eine Zugabe. Dies versöhnte die bundesweit bekannte Kabarettistin mit einer von ihr in der Pause erlebten großen Passivität der Besucher. Keiner hatte auf von ihr verteilte Zettelchen eine Botschaft an die Kanzlerin geschrieben. "Man hatte mich vor Villingen-Schwenningen gewarnt", so Simone Solga, "aber das es so schlimm wird…."