Villingen-Schwenningen Kandidatur im Mittelpunkt des Empfangs

Villingen-Schwenningen (uwk). Diese Frage steht im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs am Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr, im Theater am Ring. Mögliche Wahltermine in Villingen-Schwenningen sind der 7. Oktober, für einen möglichen zweiten Wahlgang der 21. Oktober. Zur musikalischen Einstimmung und zum Ausklang beim Neujahrsempfang spielt die "Groove Convention" des Hoptbühl-Gymnasiums unter der Leitung von Holger Springsklee.