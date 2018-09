Villingen-Schwenningen. Der Freundeskreis Kultur Villingen-Schwenningen lädt ein zu einem öffentlichen Stammtisch am Dienstag, 2. Oktober, 19.30 Uhr, in den kleinen Saal des Theaters am Ring in Villingen. Dort werden sich die Bewerber vorstellen und unter dem Thema "Kultur in VS – Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters beziehen Stellung" aktuelle Fragen der Kulturlandschaft vor Ort aufgreifen und ihre Sicht zur Weiter­ent­wick­lung darstellen. Alle interessierten Bürger sind eingeladen und haben Gelegenheit, Fragen an die Kandidaten zu stellen.