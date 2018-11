Villingen-Schwenningen Kampf gegen Lkw-Unfälle durch toten Winkel

"Wir sind mit unserem Fuhrpark am Tag 35.000 Kilometer unterwegs. Dort sind wir vielen Gefahrensituationen ausgesetzt", erklärt Marius Neininger, Geschäftsführer von Bächle Logistics. Vermieden wurden seit Testbeginn noch keine Unfälle, berichtet Neininger. Allerdings wolle das Unternehmen vorbeugen und durch den Abbiegeassistenten mehr Sicherheit schaffen.

Viele Autofahrer unterschätzten die stark eingeschränkte Sicht von Lastwagen-Fahrern, berichtet Bächle-Fuhrparkleiter Alexander Klee.

Zum Abbiegeassistenten gehört ein Kamerasystem, das den toten Winkel des Lastwagens auf der Beifahrerseite überwacht. So kann der Lkw-Fahrer auf einem Bildschirm die kompletten Konturen des Fahrzeugs in einem Radius von vier Metern kontrollieren. Zudem schlagen Ultraschallsensoren an, wenn sich beim Rechtsabbiegen eine Person oder ein Gegenstand im Fahrbereich befinden.