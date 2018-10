Villingen-Schwenningen Kaminöfen dürfen lodern

Villingen-Schwenningen. Das letzte Wort hat allerdings am Mittwoch, 24. Oktober, der Gemeinderat. Die Fraktionen der FDP und CDU haben einen gemeinsamen Antrag gestellt, das seit langem umstrittene Verbrennungsverbot in den vier Wohngebieten Deutenberg, Hammerhalde, Kopsbühl und Wöschhalde nun endlich zu kippen.

Während Edgar Schurr von der SPD keine Veranlassung sah, die Bebauungspläne zu ändern, die das Verbrennungsverbot enthalten, da sie rechtens seien, verwies Frank Bonath von der FDP auf das Bundesimmissionsgesetz. Darin werden strenge Anforderungen an die Installation von Verbrennungsöfen gestellt. Werner Rottler, Vertreter der Schornsteinfegerinnung, erklärte in der Sitzung, dass die Bebauungspläne viele Widersprüche enthielten.

Das Bundesimmissionsgesetz gebe eindeutig vor, was beim Einbau eines Verbrennungsofens mit festen Stoffen beachtet werden müsse. So sei zum Beispiel vorgeschrieben, dass der Kamin in einem Umkreis von 15 Metern einen Meter höher als das Haus sein müsse. Damit sei die Rauchbelästigung gleich null. Auch werde die Brennstoffauswahl konkretisiert. Holz dürfe beispielsweise nur eine Restfeuchte von unter 25 Prozent aufweisen. Die Kontrolle der Vorgaben erfolge durch den Schornsteinfeger. Wenn eine Nachrüstung erforderlich sei und diese nicht erfolge, werde dies der Stadtverwaltung gemeldet.